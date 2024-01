Acidente deixa uma pessoa morta e 3 feridas em rodovia em Minas

Conforme a corporação, o acidente, ocorrido no quilômetro 443 da rodovia, envolveu dois carros de passeio e um caminhão de carga, que transportava madeira

Ao menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na tarde deste sábado, 6, na BR-381, na altura de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG).

Conforme a corporação, o acidente, ocorrido no quilômetro 443 da rodovia, envolveu dois carros de passeio e um caminhão de carga, que transportava madeira. Com a colisão, um dos passageiros ficou preso nas ferragens dos veículos e não resistiu aos ferimentos.

Outras três pessoas foram socorridas para hospitais da região. O resgate, ainda segundo os bombeiros, foi realizado por dois helicópteros, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e por viaturas do Samu. O estado de saúde dos feridos ainda não foi informado.

