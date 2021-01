Acidente de ônibus que levava professores cubanos deixa dez mortos

PUBLICIDADE

Ao menos dez pessoas morreram em um acidente de ônibus em que viajavam professores em uma estrada entre Havana e a província vizinha de Mayabeque, reportaram autoridades cubanas neste sábado (30).

“Lamentamos perdas de valiosas vidas humanas e feridos no acidente com um ônibus em Mayabeque. Nossas condolências a familiares e amigos”, disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira no município de Güines, a 54 km de Havana, e até o momento deixou “dez mortos, 9 no local e um no hospital”, disseram as autoridades, segundo o portal da Agência Cubana de Notícias.

O ônibus saiu da estrada e tombou, deixando também outros 24 feridos, que foram levados a hospitais próximos e da capital.

Os professores, que trabalhavam em Havana, eram transportados às suas províncias porque as vilas onde vivem serão habilitadas como centros de isolamento para pessoas contagiadas pela covid-19.

