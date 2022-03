Acidente com caminhão deixa um morto e dois feridos em Aliança, Pernambuco

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro morreu na hora. O motorista do caminhão e um passageiro ficaram feridos

Na manhã desta sexta-feira, 11, um acidente entre um caminhão e um carro na BR-408, em Aliança (PB), deixou um morto e duas pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro morreu na hora. O motorista do caminhão e um passageiro ficaram feridos e receberam socorro. O estado de saúde deles não foi divulgado, nem para quais unidades de saúde foram levados. O carro de passeio ficou completamente destruído depois da batida. A vítima foi identificada como Epaminondas Alexandre Santos da Rocha, técnico em eletrônica. O corpo do homem ficou preso às ferragens do veículo e o Corpo de Bombeiros foi chamado para tentar fazer a remoção. Depois da colisão, o caminhão caiu em uma ribanceira em meio a um canavial. Apenas por volta das 9h10, os bombeiros conseguiram retirar o corpo da vítima de dentro do carro. O morador Michael Bezerra da Silva testemunhou o acidente e chegou ao local pouco momentos depois da batida. "O acidente aconteceu depois da entrada do Engenho Montes Claros, no sentido Recife. O motorista morreu na hora e os bombeiros passaram muito tempo tentando tirar o corpo de dentro", afirmou.