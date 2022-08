Ação conjunta em Salgueiro-PE apreende 20kg de cocaína

O motorista do carro conseguiu fugir a pé, e a Polícia Federal encontrou os tabletes de cocaína nas portas do veículo

A Polícia Federal realizou uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e Policiais Militares do 8º BPM de Salgueiro, em Pernambuco, no último sábado (20), e um homem acabou sendo preso em flagrante em posse de cocaína.

Ao perceber o ponto de fiscalização da Polícia Rodoviária, o motorista tentou se esquivar fazendo uma conversão proibida, mas foi alcançado pelos policiais. O carro foi parado em um posto de combustível e a ordem de saída do veículo foi dada, mas apenas o passageiro saiu. O motorista acelerou na estrada por mais 8 quilômetros, até entrar em uma estrada de terra, onde abandonou o veículo e escapou a pé. Foram realizadas buscas na região, mas ele não foi encontrado.

Os agentes da Polícia Federal encontraram 18 tabletes de cocaína na lateral das portas traseiras, com um total de 19,263 quilos.

O homem que estava no banco de passageiro foi levado para a Delegacia da PF em Salgueiro, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Caso seja condenado, poderá pegar uma pena que varia de 5 a 15 anos de prisão.

As buscas pelo motorista continuam sendo feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM).