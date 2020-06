Acamado há 37 anos, paciente com síndrome de Down que contraiu a Covid-19 recebe alta

PUBLICIDADE

O morador da Unidade de Longa Permanência das Casas André Luiz em Guarulhos Washington Luis Cremosi, de 48 anos, é portador da síndrome de Down e contraiu a Covid-19. Ele está acamado na unidade há 37 anos, perdeu parte da visão na infância e teve uma pneumonia em 2019. Apesar de possuir diversas comorbidades, devido ao estado delicado de saúde, Washington venceu a luta contra a doença, após passar 15 dias na enfermaria de um hospital.

Em 5 de maio, Washington recebeu alta hospitalar. Além dele, outros 100 moradores que habitam as 4 unidades das Casas André Luis em Guarulhos, tiveram diagnóstico positivo para a doença, todos possuem algum tipo de deficiência. Ao todo, a instituição abriga 550 pessoas. 5 moradores vieram a óbito em decorrência do novo coronavírus e 45 funcionários contraíram a doença.

A diretora de relações institucionais das Casas André Luiz, Daniela Silvestre disse ao Portal G1 que a instituição chegou a ter 146 moradores com diagnóstico ou suspeita da doença. Nesse período, a equipe de profissionais que atua no local conseguiu fazer o isolamento dos internos. A instituição também realizou a compra de equipamentos de proteção.

Ao todo, três pessoas com síndrome de down que moram no local contraíram a doença e conseguiram se recuperar. Entre elas, Washington. Dillan Sanches do Nascimento, de 26 anos, mora nas Casas André Luiz desde 2006 e também precisa ficar acamado. Após 15 dias de internação, Dillan recebeu alta. A outra moradora que contraiu a doença e se recuperou é Enilda Maria de Souza Fernandes, de 49 anos, que mora nas Casa André Luiz desde 1975.

