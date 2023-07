A luta de uma mãe e de um menino de 12 anos por um lar

A situação da família ficou conhecida em 2022, quando Bruno compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando as chamas do fogão aceso com álcool, devido à falta de gás para cozinhar

A história do menino Bruno, de 12 anos, ganhou repercussão nas redes sociais em 2022, quando ele publicou um vídeo mostrando a difícil situação em que vivia com sua família. Agora, a mãe de Bruno, Andréia Helena da Silva, enfrenta novos desafios após ser despejada da casa onde morava com seus cinco filhos.

Andréia relatou que está vivendo de favor na casa de um amigo de seu falecido marido. No entanto, a incerteza paira sobre sua situação, uma vez que o homem frequentemente pede para que eles deixem o local.

No vídeo que viralizou, o menino fazia um apelo comovente em busca de ajuda, destacando que a família também sofria com a escassez de alimentos.

Desde então, a família enfrentou inúmeras dificuldades, culminando no despejo da residência em que viviam, localizada em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Agora, acolhidos na casa do amigo do falecido marido, as condições de moradia ainda estão precárias.

Na atual residência, Andréia e o filho mais novo têm como lugar para dormir um sofá, enquanto os outros quatro irmãos se acomodam no chão. Entretanto, a permanência no local não é garantida, uma vez que o amigo oscila entre momentos de bondade e momentos de pedir para que saiam, devido à resistência de sua família em aceitar a presença deles.

Em meio a esse cenário delicado, Andréia compartilhou seus sentimentos de angústia e desamparo, mencionando que se não fosse pelos filhos, ela não hesitaria em morar nas ruas. A falta de um lar próprio e a incerteza sobre o futuro geram um constante estado de instabilidade na vida da família.