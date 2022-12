3ª maior cidade da Bahia, Vitória da Conquista decreta estado de emergência

O temporal deixou casas, estabelecimentos comerciais e ruas alagadas

A prefeita de Vitória da Conquista, cidade que fica no sudoeste da Bahia, Sheila Lemos, decretou estado de emergência, nesta quinta-feira (15), por causa do forte temporal que atinge o município desde a noite de quarta (14).

Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do estado. O volume de água foi tão elevado, que carros e motos foram arrastados pela correnteza no centro da cidade.

“Infelizmente, estamos novamente em situação de emergência no nosso município por conta das chuvas que vêm assolando a nossa cidade. Já choveu, de outubro pra cá, 400 mm, quando a média anual do nosso município normalmente é 800 mm. Ou seja, já choveu a metade do esperado para o ano inteiro. Isso é muita chuva num curto período de tempo, o que causa muitos transtornos”, disse a prefeita.

De acordo com os pluviômetros instalados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) na cidade, entre a noite de quarta e a manhã desta quinta, foi registrada uma média de 62,23 mm de chuva.

No decorrer do dia, segundo a Defesa Civil Municipal, o acumulado foi superior a 100mm na área urbana. O ponto de medida que registrou maior precipitação foi o da Patagônia: 73,85 mm.

“Queremos pedir às pessoas que ao perceberem qualquer situação de risco, como rachadura na parede de casa, saiam imediatamente e acionem a Defesa Civil por meio do 199 ou pelo Whatsapp (77) 98856-5070. Estamos com todas as equipes trabalhando 24h para atender os cidadãos”, pediu a prefeita.

Por causa do volume de água além do esperado, além de estragos causados no asfalto e em sistemas de drenagem de avenidas, como a Yolando Fonseca e São Geraldo, e em bairros, como Conveima I e Vila América, foi registrado o alagamento de uma casa no Alto do Panorama.

Assim que acionada, ainda durante a madrugada, a Defesa Civil Municipal foi até o local e encaminhou os moradores para a casa de familiares.

Contenção na Lagoa das Flores

Segundo o coordenador do Comitê Gestor de Crise, Kairan Rocha, o bombeamento feito na lagoa da Fazenda Paixão desde segunda-feira (12) foi fundamental para a situação não ser agravada, conforme constatado pelo grupo durante a vistoria.

Apenas alguns pontos de alagamento em ruas do povoado foram registrados e a equipe fará novamente o bombeamento da água nesses locais, com o caminhão-pipa.

De acordo com Kairan, o monitoramento segue nesta área, considerada crítica, bem como na barragem do Tesoureiro e no povoado do Barreiro.

“Verificamos que o volume de água na barragem de Machado Mineiro, em Minas Gerais, está maior que 70%. Então, a equipe da Defesa Civil já foi até o povoado do Barreiro ontem e estamos conversando com os moradores sobre o encaminhamento deles para um abrigo, de forma preventiva”, contou.

Os povoados de Caiçara e Itapirema, onde a prefeita e equipe estiveram durante a manhã também são monitorados pela prefeitura. Já em Itapirema, três famílias, de forma preventiva já foram realocadas em abrigos temporários e estão sendo acompanhados pela Semdes, quanto ao aluguel social.

Alguns pontos da cidade, como a Avenida Francisco Sabino, no Vila América foram total ou parcialmente interditados pela prefeitura, de modo a garantir a segurança de pedestres, motoristas e ciclistas.