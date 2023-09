Vicky Safra é a primeira mulher a liderar a lista dos maiores bilionários brasileiros

Sua fortuna, quando somada à riqueza de seus filhos, é estimada em impressionantes R$ 87,8 bilhões

Pela primeira vez na história, uma mulher assume a liderança na lista dos maiores bilionários brasileiros. O ranking mais recente, divulgado pela Forbes nesta sexta-feira (1º), também revela um aumento significativo na representação feminina, com um crescimento de 12% no número de mulheres no grupo, agora ocupando 60 posições, o que corresponde a 22% do total.

A primeira colocação é ocupada por Vicky Safra, a viúva de Joseph Safra, o fundador do Banco Safra. Sua fortuna, quando somada à riqueza de seus filhos, é estimada em impressionantes R$ 87,8 bilhões. A Forbes adotou um novo critério para compilar a lista, passando a considerar a fortuna da família como um todo, alinhando-se com a abordagem da Forbes nos Estados Unidos.

Seguindo essa nova diretriz da revista norte-americana, o patrimônio dos participantes foi consolidado para refletir os recursos compartilhados dentro de uma mesma família. Na segunda posição, encontramos Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook, com uma fortuna avaliada em R$ 83,5 bilhões, seguido por Jorge Paulo Lemann, sócio-fundador da 3G Capital Partners.

O dinheiro da família Safra tem origem Síria, devido construção em 1800 de uma empresa que funcionava como casa bancária. Em 1953, Jacob Safra, pai de Joseph Safra, se mudou com a família para o Brasil, mas somente em 1967 aconteceu a fundação da Safra Financeira e através das compras de outras instituições financeiras, em 1972 o Banco Safra se estabeleceu no país.