1ª DP prende mais um envolvido em roubo na Asa Sul

Nessa quarta-feira, 06, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 1ª DP, realizou a prisão de um homem, de 30 anos, acusado de participar de um crime de roubo majorado — com o uso de arma branca — praticado contra um casal que trafegava próximo à estação do metrô da SQS 114 da Asa Sul no início de abril deste ano.

O criminoso foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Brasília. O envolvido foi preso no interior do Hospital de Base de Brasília onde se encontra em atendimento hospitalar.

O segundo envolvido no crime foi preso pela equipe no mês passado, além de um terceiro homem que ainda não foi identificado.

Cumpridas as formalidades legais, o acusado foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça. Caso ele seja condenado, poderá ficar até 12 anos na prisão.

A autoridade policial da 1ª DP solicita à mídia local a ampla divulgação da imagem do acusado por conta da reiteração criminosa do envolvido, o qual possui antecedentes por furto, roubo e violência doméstica, para que outras possíveis vítimas possam reconhecê-lo e procurar a delegacia para registro de ocorrência.

Foto: Reprodução/ PCDF