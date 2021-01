Vídeo: veja momento em que apoiadora de Trump leva tiro durante invasão ao Capitólio

Um vídeo publicado nas redes sociais nas últimas horas mostra o momento em que uma apoiadora do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi baleada por um agente de polícia durante a invasão de manifestantes ao Capitólio.

No vídeo um grupo de manifestantes tenta forçar a entrada por meio de uma porta, já com vidros quebrados, que foi bloqueada por móveis empilhados pelos agentes de polícia.

Ao tentar ultrapassar a barreira de proteção, a mulher é atingida por um dos policiais. Veja o momento:

Trump Supporter Gets Shot And Murdered The US State Capitol! #BREAKING #dcshooting #killing #CapitolBuilding #capitolbreach pic.twitter.com/ueyVW4hpI2

— Jayden X (@thejaydenxander) January 7, 2021