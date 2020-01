URGENTE: Estado Islâmico anuncia “nova fase” de ataques com Israel como objetivo

PUBLICIDADE 

O grupo radical Estado Islâmico (EI) afirmou em uma mensagem de áudio nesta segunda-feira que vai lançar uma “nova fase” de sua “jihad”, visando especificamente a Israel.

O novo chefe do EI, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurachi, está “determinado a entrar em uma nova fase que nada mais é do que combater os judeus e devolver o que roubaram dos muçulmanos”, diz Abu Hamza El Qourachi nesta mensagem de 37 minutos publicada no aplicativo Telegram.

Agence France-Presse