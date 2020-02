Um em cada quatro franceses não toma banho todos os dias, aponta pesquisa

PUBLICIDADE 

Um em cada quatro franceses não toma banho todos os dias. É o que aponta um levantamento realizado no país europeu, que também pontua um “baixo respeito às normas sanitárias”.

Os franceses têm a reputação de ser sujos e esta imagem não se desgrudará deles tão facilmente: só 76% tomam um banho completo – lavando todo o corpo – todos os dias, segundo uma pesquisa realizada pela firma Ifop.

Os dados mostram que as mulheres são menos descuidadas que os homens. Enquanto 81% delas afirmaram se banharem diariamente, apenas 71% deles mantêm o mesmo hábito.

O porcentual entre os homens ainda diminui quando se trata de desempregados (60%), moradores de zonas rurais (59%) e idosos com mais de 65 anos (57%).

Além disso, somente um quarto (25%) dos entrevistados afirmou lavas as mãos depois de assoar o nariz, o que demonstra, segundo a pesquisa, “o desconhecimento das normas sanitárias básicas, apesar das numerosas campanhas de saúde pública e os riscos de doenças virais atuais”, como o coronavírus. Ainda quanto ao hábito de lavar as mãos, apenas 71% declararam lavar as mãos ao sair do banheiro e 37% ao sair do transporte público.

Um estudo publicado nessa quarta-feira, 26, no jornal francês “Le Parisien” mostrou que 94% das francesas trocam de calcinha todos os dias. O porcentual é muito superior do que a média registrada nos anos 50, quando apenas 17% das mulheres do país tinham esse hábito.

Por outro lado, apenas três em cada quatro homens franceses trocam de cueca todos os dias./ AFP