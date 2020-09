Sony anuncia preço do PS5

PUBLICIDADE

A Sony anunciou nesta quarta-feira (16), durante o evento do PS5, o preço do console que será lançado entre os dias 12 e 19 de novembro no mundo. O PlayStation 5 Digital custará US$ 399 (cerca de R$ 2 mil) e o PlayStation 5 com disco sairá por US$ 499 (cerca de R$ 2,6 mil).

No dia 12 de novembro, os modelos do PS5 chegarão ao EUA, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Já nas demais regiões do planeta, o console chega no dia 19 de novembro.