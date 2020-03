Remédio produzido no Japão tem bom resultado em teste contra coronavírus

PUBLICIDADE 

Produzido no Japão, o remédio favipiravir alcançou um resultado eficaz nos primeiros testes feitos em pacientes na china com suspeita de covid-19, de acordo com as informações da Folha de S. Paulo.

Sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o medicamento não pode ser comercializado no Brasil. De acordo com o funcionário do Ministério da Ciência e Tecnologia, Zhang Xinmin, aproximadamente 80 pacientes da cidade de Shenzhen apresentaram melhora nos sintomas respiratórios quando usaram o remédio.

O jornal japonês Nikkei Asian Review contou que as melhoras são percebidas depois de quatro dias. Os pacientes que não tomaram o medicamento demoram, em média, 11 dias param sentir uma evolução. De acordo com estudos e informações disponibilizadas, o favipiravir empata a cópia do RNA (molécula que serve de material genético para os vírus). Com isso, consegue atrapalhar a reprodução do novo coronavírus.