Premier britânico tem informações de que avião no Irã foi derrubado

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que dispõe de informações de que o avião ucraniano que caiu na quarta-feira após decolar de Teerã, matando as 176 pessoas a bordo, foi “derrubado” por um míssil iraniano.

“Agora há um conjunto de informações” segundo as quais o avião “foi derrubado por um míssil terra-ar iraniano”, possivelmente “de forma acidental”, declarou Johnson, logo após um anúncio no mesmo sentido do premier canadense, Justin Trudeau.

Johnson reafirmou seu apelo a todas as partes para que “reduzam as tensões na região” de forma urgente.

O premier disse que quatro britânicos estão entre as 176 pessoas mortas no acidente do Boeing 737 ucraniano. Até o momento, o boletim oficial informava três vítimas.

“Estamos trabalhando estreitamente com o Canadá e com nossos parceiros internacionais. É preciso que haja uma investigação completa e independente”.

Johnson também pediu a repatriação “imediata e respeitosa” dos corpos das vítimas.

Em entrevista coletiva, Trudeau garantiu ter informação de múltiplas fontes de que o avião foi derrubado por um míssil terra-ar iraniano”.

Na noite desta quinta-feira, o ministério iraniano das Relações Exteriores pediu ao Canadá que compartilhe esta informação e convidou a Boeing a “participar” da investigação sobre a queda do avião.

Agence France-Presse