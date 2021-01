Policiais do Capitólio prendem homem que tentou passar por barreira com arma carregada

PUBLICIDADE

A polícia do Capitólio (sede do Congresso dos EUA) prendeu nesta sexta-feira (15) um homem que portava uma pistola carregada e mais de 500 cartuchos de munição.

Segundo fontes ouvidas pela rede de TV CNN, Wesley Allen Beeler tentou passar pelo bloqueio usando credenciais falsas pouco depois das 18h30 do horário local (20h30 de Brasília).

Beeler estacionou a caminhonete no posto de controle e apresentou uma credencial invalida. Ao ser questionado, o homem confirmou estar armado. De acordo com o canal, a pistola semiautomática estava carregada com 17 cartuchos de munição e pronta para disparar.

O departamento de política metropolitana de Washington informou que também foram encontrados 509 cartuchos de munição, carregadores e cartuchos para espingarda. Beeler foi preso por porte de arma e munição não registradas, entre outros crimes.

As informações são da FolhaPress