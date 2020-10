Nos EUA, São Francisco paralisa reabertura com nova alta em casos de covid-19

PUBLICIDADE

Em meio ao aumento no número de internações por coronavírus, a prefeita de São Francisco, no Estado americano da Califórnia, London Breed, anunciou nesta sexta-feira, 30, a paralisação do processo de relaxamento das restrições à circulação de pessoas que começaria na próxima terça-feira.

“Com o que estamos vendo nos números e ao redor do país e do planeta, queremos dar ao Departamento de Saúde da cidade mais tempo para avaliar o que está acontecendo para que possamos trabalhar para ficar à frente do vírus e manter nossa comunidade segura”, escreveu no Twitter.

Segundo Breed, os negócios que atualmente estão autorizados a funcionar seguirão abertos. Já a reabertura de piscinas, centros de boliche e vestiários de academias serão suspensas. Restaurantes, cinemas, museus, zoológicos, aquários e templos de fé poderão operar com apenas 25% da capacidade.

“Precisamos continuar fazendo nossa parte e seguindo orientações de autoridades de saúde para manter nós, nossas famílias e nossa cidade inteira seguros. Isso será especialmente importante com o Halloween neste final de semana e as eleições de terça-feira”, disse a prefeita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo