Mais de 392 mil bebês nascerão durante o primeiro dia do ano

PUBLICIDADE 

Ao todo, 392.078 crianças devem nascer até o fim do primeiro dia do ano de 2020. Essa foi a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgada nesta quarta-feira (1º), em Nova Iorque, Estados Unidos. Para 2020, o Unicef recomenda a adoção de medidas importantes pelos governos para que os recém-nascidos possam sobreviver, sobretudo em nações mais pobres.

A campanha Every Child Alive (Toda Criança Viva) do UNICEF pede que sejam feitos investimentos imediatos no treinamento de profissionais de saúde, e que estes sejam equipados com os medicamentos certos “para garantir que todas as mães e recém-nascidos sejam atendidos por mãos seguras para prevenir e tratar complicações durante a gravidez, parto e nascimento”.

A diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, destacou que o início de um novo ano “é uma oportunidade para refletir sobre nossas esperanças e aspirações, não apenas pelo nosso futuro, mas também pelo futuro daqueles que virão depois de nós”. Acrescentou que à medida que o calendário muda todo mês de janeiro, “somos lembrados de todas as possibilidades e potencialidades de cada criança embarcando na jornada de sua vida – se elas tiverem essa chance”.

Segundo Fore, muitas mães e bebês não estão sendo atendidos por profissionais treinados e equipados, como parteira ou enfermeira. “E os resultados são devastadores. Podemos garantir que milhões de bebês sobrevivam ao primeiro dia e continuem vivos se cada um deles nascer por um par de mãos seguro”, concluiu a diretora executiva.

Óbitos

Dados do Unicef revelam que, em 2018, 2,5 milhões de recém-nascidos morreram no primeiro mês de vida e que cerca de um terço deles veio a óbito no primeiro dia de vida. A maioria dessas crianças morreu de causas evitáveis, como parto prematuro, complicações durante o parto e infecções como sepse (infecção que se espalha rapidamente pelo corpo se não for tratada de forma rápida). Além disso, mais de 2,5 milhões de bebês nascem mortos a cada ano.

Mesmo com progressos relacionados à sobrevivência infantil nos últimos 30 anos, com a redução em mais da metade do número de crianças que morrem antes dos cinco anos de idade, em todo o mundo, o Unicef aponta que o avanço tem sido mais lento em relação aos recém-nascidos. De acordo com o órgão das Nações Unidas, os bebês que morreram no primeiro mês de vida corresponderam a 47% de todas as mortes entre crianças menores de cinco anos registradas no ano retrasado, contra 40% em 1990.

Liderança

Oito nações concentrarão o maior número de nascimentos neste dia 1º de janeiro: Índia (67.385), China (46.299), Nigéria (26.039), Paquistão (16.787), Indonésia (13.020), Estados Unidos (10.452), República Democrática do Congo (10.247) e Etiópia (8.493). Para o Brasil, a estimativa é que 8.009 bebês nascerão neste primeiro dia do ano novo. O país com o menor número de recém-nascidos hoje é Aruba (2).

Ainda de acordo com o Unicef, as estimativas para o número de bebês nascidos em 1º de janeiro de 2020 se baseiam na revisão mais recente das ‘UN’s World Population Prospects’ (Perspectivas de População Mundial da ONU de 2019).

Com informações da Agência Brasil