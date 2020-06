Irã diz que imagens de luz em Teerã são de explosão de tanque de gás

PUBLICIDADE

O Ministério da Defesa iraniano divulgou que um tanque de gás explodiu em Teerã, na madrugada (horário local) desta sexta-feira (26). O acidente não deixou vítimas. Antes da divulgação oficial, algumas imagens da explosão já circulavam na internet.

“Um tanque de gasolina explodiu … Graças a Deus não há vítimas”, disse o porta-voz do ministério. O incêndio foi controlado e uma investigação está em andamento para determinar as causas do incidente, acrescentou. As autoridades locais não deram mais detalhes sobre o caso

Entre os registros compartilhados na internet, destaca-se a foto em que aparece uma luz laranja no leste da cidade. De acordo com a agência de notícias Fars, a explosão ocorreu perto das instalações do Ministério da Defesa.