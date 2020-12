EUA registram 2.804 mortes pela Covid-19 e batem recorde diário de óbitos

PUBLICIDADE

Os Estados Unidos registraram 2.804 mortes pela Covid-19 nesta quarta-feira (2), o maior número de óbitos em um único dia desde o início da pandemia.

O recorde de mortes até agora havia sido registrado em 15 de abril, quando morreram 2.607 pessoas, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.

Durante a madrugada desta quinta (3), os números da universidade indicavam 3.157 óbitos -253 a mais que a cifra mais precisa. Os dados foram atualizados durante a manhã e, mesmo assim, ainda indicam o maior número de vítimas da Covid-19 nos EUA desde o início da pandemia.

Além disso, o país tem mais de 100 mil pacientes com coronavírus internados em hospitais, mais que o dobro do número registrado há um mês.

Os EUA, que enfrentam um novo aumento no número de casos, acumulam mais de 273 mil mortes e 13,9 milhões de casos confirmados do coronavírus, mais do que qualquer outro país.

As informações são da Follhapress