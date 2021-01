“É um novo dia nos Estados Unidos”, diz Biden

PUBLICIDADE

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou nesta quarta-feira (20) o que chamou de “um novo dia” para o país, enquanto se preparava para tomar posse em uma cerimônia em Washington.

“É um novo dia nos Estados Unidos”, escreveu Biden no Twitter poucos minutos após o presidente Donald Trump deixar Washington para sua residência na Flórida.

Biden assistiu a uma missa na Catedral de São Mateus, em Washington, na manhã desta quarta-feira (20), acompanhado por líderes democratas e republicanos do Congresso.

O futuro 46º presidente dos Estados Unidos estava acompanhado por sua esposa Jill Biden, pelos democratas Nancy Pelosi e Chuck Schumer, bem como pelos líderes republicanos Mitch McConnell e Kevin McCarthy.

Carta

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou uma carta para seu sucessor, Joe Biden, antes de deixar a Casa Branca, informou à AFP um porta-voz do Executivo minutos após a partida do presidente.

Trump, que se recusou a aceitar sua derrota por mais de dois meses, nunca parabenizou Biden por sua vitória nas eleições de novembro. A carta deixada no Salão Oval pelo presidente que está deixando o cargo ao que está entrando é uma tradição americana.

Trump ainda prometeu retornar “de alguma forma” antes de embarcar no Air Force One com destino à Flórida, horas antes da posse de seu sucessor, Joe Biden, a cuja administração desejou “boa sorte e muito sucesso”.

“Foram quatro anos incríveis”, disse Trump em breves comentários a assistentes, simpatizantes e membros de sua família reunidos na base de Andrews, nos arredores de Washington. “Voltaremos de alguma forma.”

