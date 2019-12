Defesa antiaérea síria dispara contra ‘mísseis hostis’ de Israel

PUBLICIDADE 

A defesa antiaérea síria disparou, neste domingo à noite (22), contra mísseis israelenses e alcançou um dos “alvos” na periferia de Damasco – anunciou a agência oficial de notícias síria Sana.

“A defesa antiaérea síria disparou contra mísseis hostis procedentes dos territórios ocupados [referência a Israel]”, noticiou a Sana, relatando a “queda de um dos alvos hostis na região de Aqraba, nos arredores de Damasco”.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), três explosões foram registradas nos arredores da capital, após disparos contra “posições do regime sírio e iraniano”.

Desde o início do conflito na Síria, em 2011, o Exército israelense lançou centenas de ataques sobre solo sírio contra alvos iranianos e milícias pró-Teerã, dois aliados do regime de Bashar al-Assad.

Em 20 de novembro, o Exército israelense reivindicou uma série de ataque aéreos de “grande envergadura” contra posições do governo sírio e das forças iranianas da Al-Qods, que causaram a morte de 21 combatentes. Segundo o OSDH, 16 deles são estrangeiros, e dois, civis.

Em julho, nove combatentes pró-regime – seis deles iranianos – morreram em ataques nas províncias de Deraa e Quneitra. Um mês depois, o Exército israelense lançou um ataque ao sul de Damasco, causando a morte de dois combatentes do movimento xiita Hezbollah e de um iraniano.

Do lado israelense, “não comentamos as notícias da mídia estrangeira”, respondeu uma porta-voz do Exército, ao ser questionada pela AFP.

Agence France-Presse