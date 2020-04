Coronavírus: cientistas chineses descobrem anticorpos eficientes no tratamento e prevenção

PUBLICIDADE 

Nos últimos dias um grupo de cientistas chineses isolou alguns anticorpos que são “extremamente eficientes” para impedir a capacidade do novo coronavírus (Covid-19) de entrar nas células. Segundo os especialistas, a descoberta pode ser útil tanto para tratamento como para prevenção do vírus. Mesmo com a descoberta, ainda não há tratamento comprovadamente eficaz para a doença.

Zhang Linqi, da Universidade Tsinghua, de Pequim, disse à Reuters que um remédio feito com anticorpos como os que sua equipe descobriu poderia ser usado de forma mais eficaz do que as abordagens atuais, incluindo o que ele chamou de tratamentos “limítrofes”, como o plasma, que contém anticorpos mas é limitado pelo tipo sanguíneo.

No início de janeiro, a equipe de Zhang e um grupo do 3º Hospital Popular de Shenzhen começaram a analisar anticorpos do sangue colhido de pacientes recuperados da Covid-19, isolando 206 anticorpos monoclonais que mostraram o que ele descreveu como uma capacidade “forte” de se ligar às proteínas do vírus.