China tem terceiro caso fatal com novos vírus e quase 140 casos novos

PUBLICIDADE 

A China reportou nesta segunda-feira (19) o terceiro caso fatal provocado or um vírus misteriose, responsável por um surto de pneumonia, e quase 140 novos casos de pessoas contaminadas, reforçando as preocupações antes das viagens de milhões de chineses por ocasião do Ano Novo Lunar.

Em Wuhan, a cidade do centro do país onde o novo coronavírus foi descoberto, foram registrados 136 novos casos no fim de semana, enquanto as autoridades anunciaram dois casos em Pequim e um na província de Cantão.

Agence France-Presse