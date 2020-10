Biden lidera no Estado-pêndulo da Carolina do Norte, aponta pesquisa do NYT

PUBLICIDADE

O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, tem 46% das intenções de voto na Carolina do Norte, aponta pesquisa do New York Times em parceria com o instituto Siena publicada nesta terça-feira, 14.

Dessa forma, Biden está quatro pontos porcentuais à frente do presidente americano e candidato à reeleição pelo Partido Republicano, Donald Trump, que soma 42% das intenções de voto.

A Carolina do Norte é considerada um Estado-pêndulo – isto é, não tem preferência clara por eleger democratas ou republicanos. Em 2016, Trump saiu vitorioso no estado.

Estadão Conteúdo