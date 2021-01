Alemanha registra primeiro caso de variante encontrada no Brasil

PUBLICIDADE

Ana Estela de Sousa Pinto

Bruxelas, Bélgica

Um homem que viajou do Brasil para Frankfurt apresentou o primeiro caso de infecção pela variante que vem sendo chamada de “brasileira” -uma versão do Sars-Cov-2 com mutações que a tornam mais contagiosa, identificada em Manaus. O anúncio foi feito nesta sexta (22) pelo governo do estado de Hesse.

Segundo o Ministério de Assuntos Sociais do estado, o viajante não tinha sintomas de Covid-19 e a variante foi identificada após teste dar positivo para o coronavírus. O sequenciamento está agora sendo submetido a confirmação, segundo o governo.

Essa variante identificada no Brasil, também chamada de B.1.1.28.1 ou P1, tem as mesmas mutações encontradas na versão que foi relatada pela África do Sul. Uma delas é também a mutação que causa preocupação na variante que foi encontrada no Reino Unido. Nos três casos, há mudanças na proteína conhecida como Skipe, que facilita a entrada do coronavírus nas células humanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com cientistas, as mutações nessas três variantes as tornam mais contagiosas, mas não há evidência de que elas provoquem casos mais graves de Covid-19 ou sejam mais letais.

O anúncio foi feito no dia em que o número de mortes por coronavírus no país desde o começo da pandemia ultrapassou os 50 mil (o país contabiliza também casos não confirmados, que tenham forte evidência de relação com a Covid-19). O país ocupa o 11º lugar em número total de mortes, mas é o 45º na taxa proporcional à população, com 61/100 mil (no Brasil, para comparação, são 100/100 mil)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do marco no total de óbitos, classificado como “incompreensível” pelo governo alemão, o Instituto Robert Koch (que controla doenças infecciosas) registrou queda na média semanal de novos casos, para 119/100 mil habitantes. A Alemanha prolongou seu confinamento até 14 de fevereiro.

As informações são da FolhaPress