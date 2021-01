PUBLICIDADE

Até quando você vai ficar assistindo a vida passar diante dos seus olhos? Você não acha que está na hora de viver de verdade? Por isso, a Disney precisa estar no seu roteiro de viagens antes de você morrer. Um lugar que tem todo um legado de encantar e provocar emoções profundas em quem a visita (não importa quantas vezes na vida).

Sua vida precisa fugir dos clichês tão comuns da rotina. Todo o dia você observa o Instagram de pessoas que estão vivendo suas vidas e já tiveram a emoção de visitar o templo da fantasia universal.

Se ainda está com o pé atrás de dar um grande passo na sua vida, separamos 7 motivos para conhecer a Disney antes de morrer, e dizer para muitas gerações de que você viveu de forma plena e sem um pingo de arrependimento.

Seja bem-vindo ao mundo Disney.

1 – Magia Disney diante dos seus olhos

Não basta ouvir falar sobre a Magia Disney, pois é algo indescritível. Visitar o mundo dos sonhos é ser envolvido em uma emoção que fará lágrimas brotarem dos seus olhos. Você vai sentir como se todo o mundo de sonhos que você viveu na infância levantassem vida diante dos seus olhos. Não existe frieza que não desmorone diante de tanta grandiosidade.

2 – Novidades nos Parques o tempo todo

A Disney não para de criar o impossível A todo ano ela lança novos filmes e séries que refletem em novas atrações em seus parques. A sua máquina de criatividade funciona a todo o vapor. Mesmo que você queira experimentar momentos que já viu em vídeos, a sua curiosidade e sede por novas emoções sempre será recompensada com novidades.

3 – Personagens apaixonantes

Nós sabemos que você conhece o Mickey, a Minnie, o Pluto e o Pato Donald. Mas, os personagens da Disney são sempre renováveis, pois você se depara com a Frozen, os personagens do maravilhoso filme Divertidamente e entre outras figuras incríveis. Se você ama os personagens da Marvel, e está familiarizado com os ícones da franquia Star Wars, o seu Instagram vai estar cheio de celebridades.

4 – Lugar de adulto e de criança

As crianças com certeza vão viver um momento único em suas vidas para nunca mais esquecer, pois muito dos seus ídolos da atualidade vão estar passeando pelo parque. Os adultos vão ser revitalizados por momentos que irão ressuscitar a criança adormecida dentro de si. O lugar é feito para todas as idades. Diversão que não faz distinção de faixa etária.

5 – Atendimento especial e cordial

Sinta-se amparado a todo o momento. Os funcionários da Disney passam por um treinamento rigoroso para transmitirem nos menores gestos o jeito mágico de se receber um visitante. Sinta-se encantado com o modo como será recebido e a forma que as suas dúvidas serão respondidas. Impossível ter uma reclamação de uma solicitação.

6 – Paisagens de tirar o fôlego

Você vai enxergar quadros vivos e belíssimos pintados por verdadeiros gênios do paisagismo. Seu coração vai disparar ao ver belos lagos e castelos imponentes como o da Cinderela. Não são apenas parques temáticos para se divertir. Existem lugares que são ótimos para inspirar e trazer paz para o espirito. Uma verdadeira jornada para as percepções do seu destino.

7 – Você vai jurar amor eterno

Após passar por todas essas experiências, o seu coração vai pedir por mais. Você não será mais o mesmo. O modo de você encarar a vida vai mudar completamente, pois não haverá mais limites para você realizar todos os seus sonhos. Você vai sempre querer mais. A Disney a cada temporada, traz um mundo totalmente diferente. As atrações comuns ao gosto de todos ainda permanecem, mais lindas e amplamente renovadas.

Olhe para trás e tenha orgulho de ter vivido momentos memoráveis. A vida é muito curta e precisa ser explorada além do limite dos seus sonhos. Um aluguel de casas em Orlando é uma ótima oportunidade para ficar bem instalado de forma confortável e livre de dores de cabeça. Planeje com antecedência e conquiste as férias da sua vida.

