Premier League: os artilheiros do Campeonato Inglês na temporada 2023/24

VE chegou ao fim mais uma edição da Premier League. Em disputa protagonizada por Arsenal e Manchester City que durou até a última rodada, os comandados de Pep Guardiola levaram, mais uma vez, o troféu da principal liga do mundo para casa, se tornando o primeiro tetracampeão da competição.

Além do troféu, artilharia em dose dupla para Erling Haaland, que, novamente, terminou como o jogador que mais vezes balançou as redes, com 27 gols. Com a saída de Harry Kane para o Bayern de Munique, que figurou por anos como um dos principais artilheiros da Premier League, outros nomes como Cole Palmer, do Chelsea, e Alexander Isak, do Newcastle, roubaram a cena e encontraram o caminho do gol muitas vezes na temporada.

Além deles, temos sempre brasileiros figurando nas alturas nas grandes ligas europeias, e não foi diferente neste ano. Sendo assim, confira abaixo a lista da artilharia do Campeonato Inglês 2023/24 após a finalização da 38ª rodada.

Veja quem são os líderes em gols marcados na Premier League

27 gols

Erling Haaland (Manchester City)

22 gols

Cole Palmer (Chelsea)

21 gols

Alexander Isak (Newcastle)

19 gols

Ollie Watkins (Aston Villa)

Dominic Solanke (Bournemouth)

Phil Foden (Manchester City)

18 gols

Mohamed Salah (Liverpool)

17 gols

Son Heung-min (Tottenham)

16 gols

Bukayo Saka (Arsenal)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Jarrod Bowen (West Ham)

14 gols

Nicolas Jackson (Chelsea)

Chris Wood (Nottingham Forest)

13 gols

Kai Havertz (Arsenal)

12 gols

Leandro Trossard (Arsenal)

Yoane Wissa (Brentford)

Hwang Hee-chan (Wolverhampton)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

11 gols

Eberechi Eze (Crystal Palace)

Darwin Núñez (Liverpool)

Carlton Morris (Luton Town)

Julián Álvarez (Manchester City)

Anthony Gordon (Newcastle)

Richarlison (Tottenham)

10 gols

Leon Bailey (Aston Villa)

Michael Olise (Crystal Palace)

Diogo Jota (Liverpool)

Elijah Adebayo (Luton Town)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

9 gols