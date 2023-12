Jogos para ganhar criptomoedas: conheça 4 opções para lucrar e se divertir

Investir em criptomoedas também pode ser divertido. Veja algumas opções de jogos para se divertir enquanto investe

O interesse dos investidores pelo mercado de criptomoedas tem crescido exponencialmente nos últimos anos, especialmente entre o público mais jovem, muito por seu contexto inovador e tecnológico. Se há algo que também desperta o interesse do jovem brasileiro, público com presença massiva no mercado cripto, são os jogos digitais. Você sabia que é possível ganhar criptomoedas com jogos?

A modalidade “Play-to-Earn”, em tradução “jogue para ganhar” é uma forma de investimento que alia a tecnologia dos jogos e da blockchain, oferecendo aos investidores a possibilidade de ganharem criptoativos reais simplesmente jogando. Veja quatro jogos para se divertir e lucrar:

Axie Infinity

O jogo é um dos mais populares da modalidade, sendo o primeiro a ser lançado. De acordo com o portal de notícias Exame, o jogo reúne cerca de 2,5 milhões de participantes.

Inspirado na franquia de mídia Pokemón, os Axies, como são chamados os NFTs do jogo, são pequenas criaturas virtuais com características diversas, como agilidade, rapidez, entre outras. A proposta do jogo é que o investidor monte sua equipe com criaturas variadas e as treine para enfrentar outros jogadores, sendo que a cada batalha ganha, o investidor recebe um token de utilidade do jogo.

Axie Infinity fornece tokens, que são subcriptomoedas da rede Ethereum, e o investidor pode trocá-la por moedas reais, como o dólar, por exemplo.

Bitcoin Solitaire

Outro jogo bastante popular da categoria é o Bitcoin Solitaire, sendo um dos jogos mais acessíveis, especialmente para os iniciantes, uma vez que é disponibilizado gratuitamente na loja de aplicativos do Google.

Podendo ser jogado em equipe ou sozinho, o jogador deve resolver desafios virtuais de baralho, acumulando pontos por vitórias. Como o nome indica, os pontos conquistados podem ser trocados por frações de Bitcoins, sendo que ao acumular um determinado valor, é possível transferi-lo para uma carteira virtual ou conta de exchange de criptomoedas para negociar os ativos da maneira convencional ou mesmo armazenar.

Neon District

Os amantes de jogos de RPG (Role Playing Game) vão gostar do Neon District. No jogo, que foi criado em 2018, os participantes devem montar equipes para a disputa de batalhas com tom futurista, ganhando recompensas por cada batalha vencida. Os pontos obtidos nas batalhas se transformam em frações de Bitcoin.

Além disso, os jogadores podem recolher itens valiosos, como armaduras, armas e skins de personagens, que podem ser vendidos para outros jogadores do game, gerando ainda mais recursos.

O game está disponível para Windows, Linux e macOS.

Aline Run

Criado em 2014, o jogo foi um dos primeiros a operar na blockchain e está disponível para dispositivos Android.

O jogo possui missões diárias, onde o jogador deve escapar de inimigos para conseguir avançar à próxima fase. A partir da quinta fase, o jogador passa a receber frações de Bitcoins por cada fase vencida, sendo que quanto maior o nível alcançado, maior a recompensa.