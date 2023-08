Fortune Tiger: como jogar, dicas e mais

Um dos jogos mais em alta entre as pessoas que gostam de Cassino Online atualmente é o slot Fortune Tiger. Esse sucesso deve-se ao bom retorno que ele oferece para quem joga sem pressa e com estratégia.

Chamado também de o “jogo do tigre”, o Fortune Tiger conquistou os jogadores graças à jogabilidade fácil de entender e aos altos prêmios que paga.

No conteúdo abaixo abordamos mais temas relativos ao Fortune Tiger. Por exemplo, falamos sobre como jogar Fortune Tiger, dicas para se dar, como jogar com responsabilidade e ampliar ao máximo seu tempo de diversão.

O que é Fortune Tiger?

O Fortune Tiger é um jogo slot (ou caça-níquel) que a cada dia atrai mais a atenção de jogadores de Cassino Online no mundo todo. Traduzindo do inglês para o português, Fortune Tiger significa, literalmente, Fortuna do Tigre.

O jogo do tigre da sorte é um slot de 3 cilindros e 3 linhas que oferece pagamentos de prêmios em 5 direções: 3 linhas horizontais e 2 linhas diagonais.

A cada rodada podem ser ativados multiplicadores que vão elevar bastante os ganhos. E se a aposta for alta, os ganhos serão ainda maiores.

O RTP (Return to Player) do Fortune Tiger é de 96,81%. Isso significa que pouco mais de 3% do dinheiro gerado a cada rodada fica para a banca. Ou seja, o jogo costuma sim pagar boa quantidade de prêmios.

Pode parecer que não, mas este é um valor considerado ideal para jogadores que buscam um retorno a longo prazo.

A febre do jogo do tigre da sorte começou em meados de 2022. Na oportunidade, diversos influenciadores digitais no YouTube e TikTok passaram a compartilhar suas rodadas vencedoras nessas plataformas.

H2. Como jogar Fortune Tiger?

Como dissemos, o Fortune Tiger (ou jogo do tigre da sorte) é um slot com 3 cilindros, 3 linhas e 5 direções que pagam prêmios.

O jogador ganha quando é formada uma sequência de 3 símbolos iguais em alguma das 3 linhas horizontais ou nas 2 diagonais. No Fortune Tiger existem dois grupos de símbolos que pagam: um paga mais e o outro paga menos.

Para disparar os cilindros, basta clicar no botão principal verde que está na parte inferior da tela. Para maior comodidade do jogador, o jogo do tigre da sorte oferece o modo Turbo para girar mais rápido e o modo Auto, onde os cilindros iniciam automaticamente a cada rodada com o mesmo valor de aposta.

E se você está aprendendo como jogar Fortune Tiger precisa saber que o jogo oferece o recurso Bônus (chamado Tigre da Sorte). Esse bônus é ativado de forma aleatória a qualquer instante.

Com o Tigre da Sorte acionado as chances de multiplicar os prêmios aumentam. Isso porque, nesta fase, um símbolo é escolhido e se ele aparecer no slot, a rotação é feita novamente até que não apareça mais nenhum.

Os Símbolos do Fortune Tiger

Os símbolos do jogo do tigre da sorte têm relação com as comemorações do Ano Novo chinês de 2022, considerado o ano do tigre. Por isso, além de figuras do tigre, existem objetos utilizados na festividade. Cada símbolo tem uma multiplicação para o valor apostado:

Tangerina (3x)

Fogos de artifício (5x)

Envelope Vermelho (8x)

Saco de moedas de ouro (10x)

Estatueta do Dragão de Jade (25x)

Ouro Sycee (100x)

Fortuna Tiger Wild (250x)

Mais do que oferecer o maior multiplicador do jogo, o símbolo Fortuna Tiger Wild é também uma carta coringa. Dessa forma, pode ser utilizada no caso de estar no meio de duas sequências, aumentando ainda mais a premiação.

Estratégias para ganhar no Fortune Tiger

O jogo do tigre da sorte é um slot de resultados aleatórios. Portanto, não existe qualquer possibilidade de manipulação. Os resultados são gerados exclusivamente pela sorte.

Porém, como em todos os jogos de cassino, é possível criar estratégias para aumentar as suas probabilidades de acerto. Se ligue em algumas delas:

– é importante estar sempre observando os padrões e as linhas que estão saindo no histórico do jogo.

– faça uma gestão de banca eficiente. Controlando seu dinheiro através dos valores das apostas, as chances de ganhar no longo prazo aumentam.

– não acredite nem compre robôs, bots, etc., que prometem te mostrar as rodadas que serão vencedoras. Como dissemos, os resultados do Fortune Tiger são aleatórios e livres de manipulação.

– existem algumas estratégias famosas para se jogar jogos de cassino online. As mais famosas são: técnica Martingale, técnica Fibonacci e a técnica D’Alembert. Procure saber mais sobre cada uma e escolha a você mais se identifica.

– jogue de maneira responsável, sem deixar a emoção te levar. Lembre-se que viver com a renda de jogos de cassino online é uma ilusão. Não comprometa sua renda mensal investindo em apostas esportivas ou jogos de cassino online.

Onde jogar Fortune Tiger?

E aí, tá empolgado para iniciar sua aventura no Fortune Tiger? O site da casa de apostas Betsul é a nossa indicação de momento, Isso porque a Betsul é tradicional no mercado, reconhecida do público e a única do Brasil a conquistar o selo RA 1000.

Esse selo RA1000 é oferecido pelo site Reclame Aqui por sua excelência no atendimento ao cliente. Acesse agora o site da Betsul e se divirta com segurança.

A Betsul tem uma equipe de suporte ativa 24 horas por dia, todos os dias da semana para te atender. Afinal, na Betsul, todos ganham!