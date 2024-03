Conheça as tecnologias envolvidas em um jogo de futebol

O futebol no Brasil está cada vez mais tecnologicamente avançado, e muitos torcedores não se apercebam dessa inovação que tem acontecido de forma silenciosa, mas ainda assim de uma forma saudável, promovendo a justiça no futebol e também a forma criativa como todos nós vivemos este esporte.

É importante notar as tecnologias que existem e que revolucionaram o futebol nos últimos anos e que podem ser usadas durante muitos mais anos para que o futebol seja um esporte que motive torcidas, torcedores e clubes e se juntarem e a fazer a festa de forma saudável e divertida.

Por que devemos usar tecnologia no futebol

O futebol, tal como qualquer esporte, evoluiu desde a sua criação, e no Brasil ele tem um impacto social e cultural muito grande. Por isso, o uso de tecnologia que possa automatizar ou criar mais rigor em decisões e melhorar as informações obtidas será sempre uma tecnologia muito útil e que deve ser implementada.

O componente digital e tecnológico veio ajudar a que exista uma maior competição em tempo real não só com jogadores e treinadores, mas também com o público que tem acesso a análises em tempo real.

O tipo de tecnologias existentes no futebol

Não são apenas as apostas esportivas, que são cada vez tecnologicamente avançadas, o futebol está cheio de exemplos tecnológicos que facilitam a harmonia entre informações credíveis e alcances significativos no que diz respeito à eficácia do esporto.

As tecnologias existentes são variadas, e permitem a qualquer jogador, treinador ou árbitro um trabalho mais afunilado no seu real papel dentro das quatro linhas de jogo. Conheça algumas das tecnologias envolvidas nesse processo:

Árbitro de Vídeo (VAR)

O VAR, também conhecido como Árbitro Assistente de Vídeo, é uma tecnologia que visa ajudar em primeiro lugar os árbitros a tomarem decisões precisas em situações que podem conter alguma dúvida. Através de múltiplas câmeras de alta definição em vários ângulos espalhadas pelo estádio é possível conferir e rever as jogadas polêmicas em slow motion ou detetar erros mais facilmente.

Tecnologia da Linha do Gol (GLT)

Esta tecnologia faz com que se possa afirmar sem qualquer dúvida se a bola cruzou a linha de gol, criando uma decisão final sobre se o golo foi ou não marcado. Através de câmeras e um chip na bola, é medido quando a bola passa a linha de gol, reduzindo assim os erros na marcação de gols, pois esse é um dos aspetos mais críticos e importantes do jogo.

Análises de Desempenho

Existem outras tecnologias que podem coletar dados durante treinamentos e durante jogos para poder analisar a performance dos jogadores. Através destas informações técnicos e jogadores podem entender aspetos físicos, habilidades e táticas e perceberem suas eficácias. GPS e sensores são geralmente usados nestas tecnologias, e existem empresas especializadas na coleta e divulgação destes resultados, alguns deles em tempo real.