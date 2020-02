Rodrigo Faro é internado em São Paulo

PUBLICIDADE 

Rodrigo Faro deu um susto nos fãs ao ser internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na última segunda-feira (3). Mas, a Coluna do Leo Dias tranquiliza seus fãs. O apresentador da Record explicou com exclusividade para a Coluna que foi internado apenas para um check-up anual.

“Me internei ontem para fazer check-up anual. Todo vez eu fico internado dois dias no Sírio para fazer todos os exames, como colonoscopia, endoscopia, sangue, tomografia, ressonância, teste cardíaco, ultrassom de abdômen”, explicou Rodrigo Faro. Ele completa: “Depois dos 45 anos tem que cuidar.”

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.