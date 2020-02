Projota, o ‘paizão’ de Marieva

PUBLICIDADE 

Papai de primeira viagem, Projota conversou com a Coluna do Leo Dias sobre o nascimento da filha. Ele, que compartilhou o momento fofo em que conheceu a pequena Marieva nas redes sociais, contou que está ‘anestesiado’ com a paternidade.

“Eu realmente não era capaz de imaginar que existisse um sentimento tão forte e único. Sinto de verdade que agora tudo mudou, que tudo que eu vivi foi arquitetado perfeitamente por Deus, me preparando para esse momento. Eu e minha esposa estamos vivendo um momento mágico. Estou anestesiado desde o momento em que a vi, e espero retribuir essa benção a altura, sendo pra Marieva um porto seguro, um paizão, como eu sempre quis ser”, disse Projota.

