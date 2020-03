Paolla Oliveira não sabe ainda se continua como rainha de bateria na Grande Rio

PUBLICIDADE 

Marcando presença no desfile das campeãs do Rio de Janeiro, Paolla Oliveira conversou com a Coluna do Leo Dias e fez um balanço deste Carnaval 2020. Musa do Nosso Camarote Bradesco e rainha de bateria da Grande Rio – escola que ficou com o vice-campeonato esse ano – a atriz disse que não faltou dedicação.

“Me dediquei, curti, me diverti. Fiz de tudo um pouco, mas tem dedicação, né?”, confessou Paolla que ainda não sabe se seguirá reinando à frente dos ritmistas em 2021: “Eles costumam colocar rainhas por dois anos seguidos e depois mudam, né? Ainda não pensei se vou continuar como rainha de bateria, o que a Grande Rio quiser para mim está valendo. O que ela quiser eu faço, depende deles”.

Assim como em todos os outros dias de Carnaval, Paolla e o namorado Douglas Maluf posaram de rosto coladinho e circularam de mãos dadas pelo espaço sem esconder a paixão de ninguém. O coach conversou pela primeira vez com a Coluna do Leo Dias e, apesar de discreto e evitando frases fortes, foi só elogios para a amada. Ele afirma que não tem pretensão em ficar famoso.

“Não sou famoso e nem tenho pretensão em ser. Ela foi rainha de bateria, musa do Carnaval… A fama é dela. Eu torço muito por ela. Nem perguntei se ela quer rotular ou não a relação, o negócio é viver o momento e para mim está tudo bem”, afirmou Maluf que apesar de estar ganhando fãs-clubes pela internet, não acha que já seja uma celebridade: “Só me seguem por causa da Paolla”.

.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.