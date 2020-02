O que os famosos estão aprontando no Carnaval?

PUBLICIDADE 

Espalhados pelas festas de todo o Brasil, as celebridades aproveitam o espírito de liberdade do Carnaval e dão o que falar na folia. A Coluna do Leo Dias, que circula pelos camarotes de Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, traz nesta segunda-feira (24) – ainda no meio do Carnaval e como muito a acontecer – contar os principais ‘bafões’ que rolaram no último fim de semana. Teve beijo na boca, samba no pé, ex-BBBs com status de celebridade, jogador fugindo da imprensa e rainha de bateria fazendo bonito na passarela do samba.

Luan Santana focado na dieta:

A primeira noite de desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro, ainda na sexta-feira (21), contou com um show especial de Luan Santana no Nosso Camarote Bradesco. O que chamou a atenção no sertanejo foi seu foco na dieta. Para a coluna, ele contou: “Que bom que vocês repararam (magreza), eu tô sofrendo igual um condenado. Quando pego firme num negócio vou até o final”. Do Rio, o cantor foi direto para Salvador, onde também é atração em camarote.

Alok é destaque em Salvador

Pelo terceiro ano consecutivo, Alok comandou um trio sem cordas no circuito Dodô (Barra/Ondina) durante o carnaval de Salvador. Momentos antes de tirar todos os foliões do chão, o DJ conversou com a Coluna do Leo Dias e contou que já deixou de ser um artista segmentado do eletrônico e passou a ser mais abrangente. “Hoje me sinto um artista pop. Eu acho que o Carnaval passa a ser mais democrático quando ele acolhe os diferentes tipos de tribo e gênero, então, eu fico feliz de trazer um pouco dessa dinâmica pro Carnaval de salvador”, contou o papai de Ravi.

Pedro Scooby está solteiro ou não?

Quem também causou no fim de semana de Carnaval foi Pedro Scooby. O surfista chegou a um espaço vip da Marquês de Sapucaí, no Rio, garantindo que estava ‘fechado para balanço’ quando perguntado se seguia namorando com a modelo Cinthia Dicker. Pouco tempo depois, a ruiva também aparece no local e afirma categoricamente que não era mais namorada de Scooby. No entanto, trinta minutos depois lá estavam os dois se beijando para a alegria dos fotógrafos que registraram tudo. Oi? E tem mais, Scooby esteve no mesmo camarote que a ex-namorada, Anitta, no domingo. Como dizem: todos juntos e misturados.

Ex-BBBs viram celebridades

Lucas Chumbo e Lucas Gallina, eliminados recentemente do ‘BBB 20’, roubaram a cena nos camarotes do Carnaval no fim de semana. Os dois, que saíram com a imagem um pouco desgastada, mostraram que fora do jogo tudo está bem e foram muito tietados pela mulherada. Gallina estava acompanhado da namorada, mas Chumbo estava soltinho na pista e fazendo sucesso.

Rainha aplaudida de pé

Entre todas as rainhas de bateria que desfilaram neste fim de semana, temos que tirar o chapéu para Iza, da Imperatriz Leopoldinense, que cruzou a passarela do samba no sábado. Iza foi ovacionada e aplaudida de pé pelo público presente. Para retribuir, ela deu show de simpatia e, mesmo contra a vontade da equipe, a intérprete de “Brisa” foi até a grade da arquibancada e abraçou e tirou fotos com as crianças. A comoção para ver a cantora de perto foi tão grande que até nos camarotes houve disputa por um espaço próximo à grade para ver Iza passar. O público presente nos cercadinhos vips se espremia e levantava os celulares para registrar a passagem da artista.

Bruna Marquezine em Salvador

A Coluna se perguntava antes de começar o Carnaval: por onde Bruna Marquezine estará na folia? A atriz, que estava um pouco longe dos holofotes, escolheu a badalada Salvador para aproveitar seu fim de semana de folia. Com a barriga à mostra, ela curtiu trio de Major Lazer, ÀTTØØXXÁ e TropKillaz e chamou atenção dos foliões.

Gabigol longe dos flashes

Quem fez questão de fugir dos jornalistas mas sem deixar de curtir o Carnaval foi o jogador de futebol Gabigol. Acompanhado de muitos amigos ele tentava ao máximo passar sem ser percebido e visitou dois camarotes da Marquês de Sapucaí – o Camarote Rio e o Nosso Camarote. Bastante animado, ele dançou e bebeu com os seus ‘parças’.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.