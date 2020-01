Momento humilhante de Elza Soares aos 18 anos será a grande alegoria da Mocidade, no Rio

PUBLICIDADE 

A Mocidade Independente de Padre Miguel – tradicional escola de samba do Rio de Janeiro – traz para 2020 o enredo “Elza Deusa Soares”, homenageando Elza Soares na Marquês de Sapucaí. A Coluna do Leo Dias descobriu que uma das grandes alegorias do desfile será o último carro a entrar na avenida. Ele representará o “Planeta Fome”, uma lembrança humilhante da artista, quando tinha 18 anos, que será tratada como forma de superação no enredo.

Para quem não sabe da história: ainda jovem e no início de carreira, Elza foi se apresentar num show de Ary Barroso e ele se assustou com sua magreza e roupas maltrapilhas. “Nossa, de que planeta você veio?”, perguntou. Elza, com toda inteligência, respondeu: “Do planeta fome”. Além de ser a grande alegoria, relembrando o momento que a cantora passava fome, a escola também estuda a possibilidade de Elza Soares desfilar neste carro.

O tema “Planeta Fome” também virou nome de disco de Elza Soares, lançado em 2019. O álbum relembra o início da carreira da artista.

Elza quer ver sua história na Avenida

Faltando menos de um mês para o Carnaval, a Mocidade ainda não bateu o martelo de onde a cantora estará no desfile. Ela fez um pedido especial: quer assistir a sua história de vida sendo contada na Sapucaí, por isso gostaria de passar logo para depois apreciar o desfile.

Para atender o pedido de Elza, a Mocidade estuda colocá-la para desfilar logo no início, no abre-alas, ou até antes do primeiro carro, em uma estrutura apenas para a artista. De qualquer forma, o nome de Elza ainda não consta como confirmada no abre-alas – que contará a infância da artista – e todos esperam o seu aval para poder bater o martelo. A outra possibilidade, já citada, será no carro “Planeta Fome”.

Nada de tristeza na Sapucaí

Apesar de ter vivido muitos altos e baixos, em sua vida – perdeu 4 filhos, passou fome, teve grandes dificuldades financeiras e sofreu muito preconceito – Elza Soares não quer ver tristeza na Sapucaí. A cantora não censurou nada de sua história, mas pediu que tudo fosse contado com um tom de superação e renascimento, evidenciando a mulher que é hoje.

Com um enredo bastante forte e de empoderamento da mulher, “Elsa Deusa Soares” levará para a Sapucaí a trajetória de uma das maiores cantoras do Brasil, reforçando que apesar de todas as dificuldades, ela é uma mulher guerreira e muito grata à vida.

