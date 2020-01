Mara Maravilha terá novo programa de TV

PUBLICIDADE 

Mara Maravilha terá, a partir de março, um programa só seu, e não será no SBT. Ela pediu autorização para Silvio Santos para comandar uma atração de entretenimento e entrevistas na Rede Gospel. De acordo com Mara, o ‘dono do baú’ permitiu desde que não atrapalhe os compromissos dela na emissora: “Não vou sair do SBT, vou conciliar. O Silvio autorizou e a ideia é que eu continue no Fofocalizando também. Estou sempre a disposição do SBT para qualquer programa”, contou ela à Coluna do Leo Dias.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.