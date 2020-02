Mãe de Mel Maia comenta polêmica por namoro da filha com jogador de 18 anos

PUBLICIDADE 

Mel Maia voltou de viagem da Inglaterra com sua família no último domingo (2) e foi surpreendida pela imprensa britânica com uma notícia de que estaria impedida de retornar ao país por ter 15 anos e namorar o jogador João Pedro, de 18, ex-atleta do Fluminense que atualmente defende o Watford, clube de Londres. Isso teria se dado por conta das leis britânicas, que não permitem relacionamento de maiores com jovens de menos de 16 anos. A informação, no entanto, teria sido corroborada por um porta-voz do clube inglês.

Mas, na verdade, tudo não passou de especulação do tabloide do Reino Unido. Pelo menos é o que garante Débora Maia, mãe de Mel: “Fiquei muito chateada de como as notícias foram aumentadas e decepcionada com a imprensa inglesa de repercutir uma notícia sobre uma adolescente, no caso minha filha, sem falar comigo. Quanto às leis, deverão sempre ser cumpridas e nossa família não fará diferente”, desabafou Débora Maia.

Após buscar explicações junto ao clube de João Pedro, Débora apontou que a filha foi vítima de “fake news”, já que o time explicou a ela que em nenhum momento um porta-voz oficial do Watford conversou com o portal de notícias.

Agora, a mãe de Mel busca que o clube se pronuncie a respeito da notícia falsa e a atriz já tem plano de retornar com sua família à terra da rainha nas próximas férias – antes mesmo de completar 16 anos – para aproveitar alguns dias ao lado dos parentes do jogador.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.