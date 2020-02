Lucas Chumbo, do ‘BBB 20’: ‘Sou um homem que vem de um mundo machista’

PUBLICIDADE 

Eliminado do ‘Big Brother Brasil 20’ na última terça-feira (28), o surfista Lucas Chumbo conversou com a Coluna do Leo Dias. Bastante criticado nas redes sociais por pertencer a um grupo do jogo classificado como ‘machista’, inclusive recebendo críticas de Bruna Marquezine – que escreveu ‘menos um tóxico’ ao pedir sua eliminação – o ex-BBB pede desculpas e diz que vem de um mundo tradicionalmente machista.

Ao fazer uma autoavaliação, Lucas diz que entrou sem estratégias e que não teve tempo de ‘criar malícia no jogo’. “Fui eu mesmo, me entreguei ao programa desde o início. Mas, ao mesmo tempo em que eu me entreguei de forma pura e transparente, eu não criei malícia no jogo. Me vi um pouco despreparado, nesse sentido. Todo mundo já tinha uma estratégia, um plano, e eu estava ali nu e cru, depois de dez anos “out” do mundo focado nas competições de surfe, vivendo a vida de atleta”, conta.

Perguntado ao que diria à Bruna Marquezine após ser chamado de ‘tóxico’, o surfista lamenta e pede desculpas à quem se sentiu ofendido com algo que ele tenha dito: “Diria para ela e para qualquer pessoa que se eu passei do limite em algum momento, eu peço desculpa. Sou um cara brincalhão, mas que às vezes extrapola nas palavras. Estou aproveitando que posso me ver sob outra perspectiva depois de passar pelo BBB para rever as coisas que eu falo e faço sem pensar. O programa foi um grande aprendizado para mim por isso também”.

Chumbo também aponta que veio de um mundo ‘tradicionalmente machista’ e que está sempre buscando evoluir. “Sou um homem que vem de um mundo tradicionalmente machista. Posso trazer alguns traços disso comigo. Como um aprendizado desses últimos dias, estou tentando ficar mais atento a isso. Não vou mentir que me considero um cara mulherengo, mas também sei respeitar a todos e é o que eu vou buscar continuar fazendo”, diz o ex-BBB

Por fim, ele aponta sua torcida e diz seus planos após o confinamento: “Meu plano é voltar para o surfe de ondas gigantes e focar no meu campeonato e vida de atleta. Minha torcida é para o Babu e para o Petrix.”

