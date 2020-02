Lorena Improta fala de brinquedo íntimo que viralizou

PUBLICIDADE 

Quem acompanhou as redes sociais na última segunda-feira, com certeza viu a repercussão de uma foto publicada por Lorena Improta, ex-noiva de Leo Santana. É que a bailarina quis mostrar seu look numa postagem, mas os olhos mais curiosos perceberam que havia um ‘objeto íntimo’ ao fundo (e bem grande).

Para a Coluna, que é de família e não quis entrar muito em detalhes, Lorena explicou: “Ganhei esse negócio, que nem é vibrador, é de plástico, de uma sexóloga que era minha fã e me deu um buquê de flores e nesse arranjo, em baixo, tinha esse objeto.

Como eu não arrumo meu closet, eu não sabia da procedência, nem que estava aqui. Entrei para fazer a foto do look e nunca que ia imaginar que tinha um negócio ali atrás. Foi isso que aconteceu, ficou a foto com o ‘bichelengo’ atrás e eu nem sabia que esse negócio estava aqui em casa”.

Ah sim, agora tá explicado!

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.