Larissa Manoela: “Aprendi muito no SBT e agora estou pronta para voar em novo espaço”

De volta ao Brasil após uma viagem para os Estados Unidos, onde estava filmando mais um filme, Larissa Manoela também marcou presença no sábado das campeãs, no Carnaval do Rio de Janeiro. Recém-contratada da TV Globo, ela falou pela primeira vez sobre a nova emissora e a relação com Silvio Santos, seu ex-patrão no SBT, e pela mulher do apresentador, Íris Abravanel, que foi autora de inúmeras novelas que a atriz trabalhou.

“Minha relação de carinho com o Silvio segue igual, sou eternamente grata a tudo o que o SBT proporcionou, com o espaço que eles me deram. Além da Dona Íris, que acreditou muito em mim. Eu aprendi muito lá e agora estou pronta para voar em novo espaço”, elogiou Larissa.

Larissa Manoela não confirma se estreará numa novela das 18h, ainda sem nome definido, que substituirá “Nos tempos do imperador” (que irá ao ar após “Éramos seis”). A atriz faz mistério sobre seu futuro na Globo e garante que ainda vai demorar um pouco para brilhar na emissora carioca.

“Estou muito feliz. É um momento muito importante e significante para mim, eu ainda não comecei nenhuma preparação, que vai iniciar mais para frente. Mas só de estar ali e ser muito bem recebida é uma alegria. Vou fazer uma novela mas não sei de nenhuma informação ainda, tenho até um filme para rodar antes”, despistou a atriz que não tem medo da Globo vetar seus trabalhos em filmes: “Acho que o mais bacana do artista é ser feliz fazendo o que quer, independente se será na novela, cinema, palcos, dublando, escrevendo livro… Um artista realizado cresce junto com a empresa”.

