Ginasta vira polêmica no ‘BBB 20’ e irmã famosa o defende

PUBLICIDADE 

O “BBB 20” está apenas na sua segunda semana, mas já tem um recordista de polêmicas nessa edição. O ginasta Petrix Barbosa foi acusado nas redes sociais de assédio, após internautas apontarem que ele teria rebolado e esfregado suas partes íntimas na cabeça da participante Flayslane, que tinha bebido na festa que aconteceu na noite da última quarta-feira (29) e estava sentada no chão da sala.

Bem longe dos Estúdios Globos, a irmã do atleta, a cantora paulistana Millah, prefere não se manifestar sobre as acusações envolvendo o caçula, mas manda uma declaração para a Coluna Leo Dias.

“Existem muitas opiniões sobre coisas que eles mesmos desconhecem. Prefiro não falar. Sei quem é o meu irmão, amo mais que tudo nessa vida! Ele é um grande ser humano, honesto, amável, amigo e irmão. Estou muito chateada com tudo isso porque sei o quão triste ele ficará ao ver tudo”, lamenta Millah.

Para quem não conhece: a irmã de Petrix é cantora e conhecida como a “voz das baladas”. Ela já lançou dezenas de músicas próprias, inclusive um álbum que mistura inglês e português, anos antes de Anitta investir em mesclar os idiomas. Enquanto o irmão confinado conseguiu 267 mil seguidores no Instagram após entrar na casa, ela já tinha mais de 100 mil na rede social. Atualmente vivendo nos Estados Unidos, ela prefere dar entrevistas falando de música e carreira, e se incomoda um pouco em falar do irmão no reality show.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.