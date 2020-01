Elba Ramalho e Nando Reis pela primeira vez em um camarote da Sapucaí

PUBLICIDADE 

Elba Ramalho e Nando Reis, ela com 40 anos de carreira e ele com 38, farão uma nova estreia em sua vida artística: eles se apresentarão pela primeira vez em um camarote da Marquês de Sapucaí. Os artistas receberam convite do camarote Folia Tropical, um dos mais tradicionais e queridinhos da avenida do samba. Elba fará seu show no sábado das campeãs, Nando se apresentará no domingo e segunda-feira de carnaval. O espaço também se prepara para shows de Xande de Pilares e Péricles. Vem Carnaval!

