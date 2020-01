De olho no Carnaval, MC Rebecca lança seu primeiro EP com três músicas

PUBLICIDADE 

MC Rebecca está investindo pesado para ser a dona de um dos hits desse Carnaval. A cantora lança em todos aplicativos de música nesta sexta-feira (31) o primeiro EP de sua carreira.

O trabalho intitulado “Enquanto tiver funk é carnaval” é composto por três faixas inéditas que, apesar da temática, não se limitam à folia. A funkeira garante que todas as músicas podem e devem ser ouvidas durante o ano inteiro.

Aos 22 anos, a cantora começou a bombar no cenário musical do país em julho de 2018 com dois proibidões, “Ao Som do 150” e “Cai De Boca”. Desde então, ela virou uma das estrelas queridinha dos jovens, já participou do reality de pegação “De férias com o ex Brasil – Celebs” e integrou o feat “Combatchy” com Luisa Sonza, Alexa e Anitta.

