Claudia Leitte rompe com gravadora de Jay-z e decepciona fãs

Discretamente, Claudia Leitte rompeu com a Roc Nation, gravadora americana comandada por Jay-Z. O que a cantora não esperava é que os fãs logo perceberiam que seu nome não consta mais no casting (e nem no site) da empresa, da qual fazia parte desde 2014, e começariam a questionar nas redes sociais. A confirmação do rompimento, no entanto, veio nesta quinta-feira (30) pela assessoria de imprensa da artista que, quando questionada pela Coluna do Leo Dias, tratou o assunto como algo velho: ‘Isso foi no ano passado.’

A assessoria continuou: “Não é novidade. Claudia inclusive comentou sobre na última coletiva de Bandera [novo single lançado por ela, em dezembro de 2019]. Ela optou em sair e gerenciar sua carreira.”

A brasileira, assim que anunciada pela Roc Nation, deixou seus fãs cheios de esperança por um avanço em sua carreira internacional. Na época, ela até postou uma foto com Rihanna e prometeu que uma parceria poderia estar por vir.

Fãs de Claudia – os mesmos que recentemente publicaram uma carta aberta fazendo reclamações pelos rumos da carreira da artista – procuraram à Coluna para relembrar que a cantora também havia prometido um álbum internacional, algo que não aconteceu pela Roc Nation.

A assessoria de imprensa de Claudia Leitte, assim como já havia feito, ressaltou que não responderá “haters” da cantora que questionem algo sobre sua carreira: “Quer saber do Carnaval? Temos várias coisas boas para contar. Esse é o nosso foco agora.”

