Claudia Leitte é convidada para viver uma vilã no cinema

PUBLICIDADE 

Pois bem, a Coluna do Leo Dias descobriu que existe essa possibilidade e que a cantora foi convidada para explorar o lado atriz nas telonas brasileiras. Ela daria vida a uma vilã com um certo tom de humor e bastante poderosa.

No entanto, Claudinha, totalmente focada em seu momento Carnaval, ainda não respondeu ao convite e irá analisar a proposta depois que passar os dias de festa.

E, se por um lado a ‘carreira de atriz’ é novidade para Claudia Leitte, por outro é sabido que a cantora é apaixonada pelas personagens fortes do cinema. Ela, que já se fantasiou de Capitã Marvel em 2019, irá apostar esse ano em figurinos da guerreira Mulan em seu “Bloco Largadinho”. A personagem tem tudo a ver com o tema do Carnaval da cantora, “We Can Do It”, uma mensagem de reforço da força da mulher.

.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.