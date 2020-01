Boca Rosa aproveita paredão do ‘BBB’ para faturar

PUBLICIDADE 

Quem assistiu a última formação de paredão do ‘BBB 20’, no domingo, viu que Bianca Andrade, a blogueira Boca Rosa, estava com um look todo estiloso preto e com a maquiagem impecável. Na mesma hora que a influencer apareceu assim na TV também foi publicada uma foto em seu perfil no Instagram com a blogueira usando o mesmo look e maquiagem, e, claro, marcando as marcas de roupa.

Há quem diga que Boca Rosa programou roupas e fotos com cada look que usará em programas importantes, tudo já combinado com marcas famosas para que ela fature mesmo confinada.

Espertinha, né?

Com colaboração de Lucas Pasin