Bell Marques terá seu próprio Cruzeiro em 2021

O Carnaval ainda nem começou direito, mas Bell Marques, sempre inovando, já fez um grande anúncio. Ele comandará o “Vumbora Pro Mar”, cruzeiro que durará três dias, de 12 a 15 de março de 2021, com embarque e desembarque no Porto de Santos (SP).

Uma experiência única, a festa acontecerá a bordo do MSC Preziosa, um dos mais modernos e luxuosos navios do mundo. Serão três shows diferentes – um por dia – do anfitrião, que ainda receberá outras atrações de peso do Carnaval baiano, como Durval Lélys, Harmonia do Samba, É O Tchan, Saulo e Rafa e Pipo Marques.

