Anitta deu palpite em desfile da Beija-Flor

Saberemos a campeã do Carnaval 2020 no Rio na tarde desta quarta-feira (26), mas, se a Beija-Flor chegar entre as primeiras, já sabemos que Anitta teve ‘dedo nisso’. Vivendo um romance com Gabriel David – dirigente da escola – a cantora assistiu ensaios da comissão de frente da escola de Nilópolis e opinou sobre a coreografia.

Em entrevista a este colunista, Gabriel contou: “Ela foi ver e ela gostou. Anitta foi assistir ao ensaio da comissão de frente, tem muito a ver com ela e gostou muito. Eu queria ouvir a opinião dela porque como artista o ponto dela é importante para mim. É uma honra para mim ter a opinião dela”, contou o filho de Anísio Abrahão David que chama a nova amada pelo nome artístico e não pelo de batismo, Larissa.

À frente da Beija-Flor, ele também falou da responsabilidade de estar mudando o Carnaval: “Beija-Flor já foi uma escola gigante e é uma responsabilidade grande estar no comando agora. Mas tenho que cumprir esse papel com responsabilidade. A gente é novo acha que pode fazer tudo, mas com a idade vai melhorando. Estou trazendo a moda para o mundo so samba também”.

