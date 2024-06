Um gol de Lula no Rio Grande do Sul

O Palácio do Planalto está comemorando com um gol o resultado de duas pesquisas divulgadas nos últimos dias.

Na pesquisa Datafolha que mediu a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela primeira vez ele teve mais avaliação positiva que negativa na região Sul do país: 36% a 33%. Uma reversão considerável, uma vez que em 2022 Lula perdeu do ex-presidente Jair Bolsonaro em todos os três estados da região. E essa reversão é confirmada por pesquisa Atlas/CNN sobre a corrida eleitoral em Porto Alegre.

Na capital do Rio Grande do Sul, a deputada Maria do Rosário, do PT, ultrapassou o prefeito Sebastião Melo, do MDB. Maria do Rosário é hoje a única candidata petista a liderar em uma capital, em um estado até então hostil ao governo e ao partido.

Tudo isso, avalia o Planalto, é resultado das ações envidadas para recuperar o Rio Grande do Sul após a tragédia das enchentes. Alexandre Jardim e Rudolfo Lago analisam os números no JBrNews de hoje.